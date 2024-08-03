Мурзыванов Кирилл (Телей) Уливанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Мурзыванов Уливан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзыванова Мария
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мурзыванов Моисей Кириллович
Мать ребёнка: Мурзыванова Мария
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мурзыванова Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: Мурзыванова Мария
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мурзыванова Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Мурзыванова Мария
Смерть
Неизвестно