Мурзыванов Кирилл (Телей) Уливанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзыванов Кирилл (Телей) Уливанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Мурзыванов Уливан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзыванова Мария

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мурзыванов Моисей Кириллович

Мать ребёнка: Мурзыванова Мария

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мурзыванова Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: Мурзыванова Мария

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мурзыванова Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Мурзыванова Мария

Смерть
Неизвестно

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