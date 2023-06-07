Щербина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Щербина Николай Петрович

Отец ребёнка: Щербина Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербина Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Щербина Михаил Петрович

Отец ребёнка: Щербина Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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