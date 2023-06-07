Щербина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Щербина Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербина Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Щербина Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно