Базавлук Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.
Дочь: Базавлук Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Базавлук Гликерия Карповна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Камышня, Полтавська область
На 1904 год - крестьянин местечка Камыши Камышанской волости Миргородского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно