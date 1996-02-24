(Якушова) Муза
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1909
Дата смерти24.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1931
Муж: Винберг Лейзер
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1939
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Винберг Лейзер
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.02.1996