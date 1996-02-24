(Якушова) Муза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якушова) Муза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1909

Дата смерти

24.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1931

Муж: Винберг Лейзер

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1939

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Винберг Лейзер

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.02.1996
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