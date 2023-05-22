Сакалюк Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куделин Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сакалюк Давид
Отец ребёнка: Сакалюк Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакалюк Полина
Отец ребёнка: Сакалюк Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сакалюк Александр