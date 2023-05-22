Сакалюк Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакалюк Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куделин Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сакалюк Давид

Отец ребёнка: Сакалюк Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакалюк Полина

Отец ребёнка: Сакалюк Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакалюк Александр

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