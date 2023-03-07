Покрышкина Евдокия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Евдокия Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Отец ребёнка: Покрышкин Павел Харлампиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Павел Харлампиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868
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