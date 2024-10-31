Спасская (Медведева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Медведева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Иван Иванович

Мать: Медведева (Бердинских) Васса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцев неизв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спасская Лия Владиславовна

Отец ребёнка: Спасский Владислав Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спасская Варвара Владиславовна

Отец ребёнка: Спасский Владислав Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Владислав Павлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Спасская Татьяна Владиславовна

Отец ребёнка: Спасский Владислав Павлович

Смерть
Неизвестно

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