Спасская (Медведева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцев неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спасская Лия Владиславовна
Отец ребёнка: Спасский Владислав Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спасская Варвара Владиславовна
Отец ребёнка: Спасский Владислав Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Спасская Татьяна Владиславовна
Отец ребёнка: Спасский Владислав Павлович
Смерть
Неизвестно