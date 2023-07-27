Алёшин Яков Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1885
Отец: Алёшин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1904
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Сын: Алёшин Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.10.1914
Дочь: Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.03.1918
Дочь: (Алёшина) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно