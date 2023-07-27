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Алёшин Яков Андреевич

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Место рождения

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Между 1870 и 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1885

Отец: Алёшин Андрей

Мать: не указана

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Вадим Яковлевич

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахур (Алёшина) Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Место жительства
С 1904
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Алёшин Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1914

Дочь: Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1918

Дочь: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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