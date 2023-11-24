Карамышева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарамышева Степанида

Карамышева Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Дмитрий

Отец ребёнка: Карамышев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаева (Шулекова) Валентина

Отец ребёнка: Карамышев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карамышева) Варвара

Отец ребёнка: Карамышев Кузьма

Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Шевцова (Карамышева) Федосья Кузьминична

Отец ребёнка: Карамышев Кузьма

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.