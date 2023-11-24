Карамышева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Дмитрий
Отец ребёнка: Карамышев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаева (Шулекова) Валентина
Отец ребёнка: Карамышев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карамышева) Варвара
Отец ребёнка: Карамышев Кузьма
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Шевцова (Карамышева) Федосья Кузьминична
Отец ребёнка: Карамышев Кузьма
Смерть
Неизвестно