(Краутведель) НН
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Брюллов Федор
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно
Муж: Брюлло Павел (Поль)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюлло Павел (Поль)
Смерть
Неизвестно