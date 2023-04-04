(Краутведель) НН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краутведель) НН

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Брюллов Федор

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Муж: Брюлло Павел (Поль)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюлло Павел (Поль)

Смерть
Неизвестно
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