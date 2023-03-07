Булдаков Тимофей Иванов
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
24.12.1787 ст.
Сын: Булдаков Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Булдаков Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1806 ст.
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1811