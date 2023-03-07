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Булдаков Тимофей Иванов

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Булдаков Иван Афанасьевич

Мать: Булдакова Матрона Родионова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
24.12.1787 ст.

Сын: Булдаков Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Булдаков Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1806 ст.

Сын: Булдаков Иона Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1811
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