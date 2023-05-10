Клестов Станислав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1988
Рождение ребёнка
23.08.2015
Дочь: Клестова Лисан Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.2019
Дочь: Клестова Мира Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности