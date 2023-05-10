Клестов Станислав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестов Станислав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1988

Отец: Клестов Алексей Владимирович

Мать: Клестова Лидия Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
23.08.2015

Дочь: Клестова Лисан Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.2019

Дочь: Клестова Мира Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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