Варвара Семёнова
Место рождения
Дата рождения03.12.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1840 ст.
Отец: Семён Васильев
Мать: Анисья Епимахова
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Симеон Васильев и законная жена его Анисья Епимахова
Крещение
06.12.1840 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: деревни Гурезь-Пудги новокрещанка из вотяков девка Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно