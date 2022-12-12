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Варвара Семёнова

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.12.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1840 ст.

Отец: Семён Васильев

Мать: Анисья Епимахова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Симеон Васильев и законная жена его Анисья Епимахова
Крещение
06.12.1840 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: деревни Гурезь-Пудги новокрещанка из вотяков девка Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно
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