Жуков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1971
Сын: Жуков Павел
Мать ребёнка: Жукова Александра
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.04.1973
Сын: Жуков Александр
Мать ребёнка: Жукова Александра
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
18.07.1982
Дочь: Зайцева Марина
Мать ребёнка: Жукова Александра
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Александра
Смерть
2012
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Похороны
Неизвестно
с. Горицы