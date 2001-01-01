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Жуков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1971

Сын: Жуков Павел

Мать ребёнка: Жукова Александра

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.04.1973

Сын: Жуков Александр

Мать ребёнка: Жукова Александра

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
18.07.1982

Дочь: Зайцева Марина

Мать ребёнка: Жукова Александра

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Александра

Смерть
2012
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Похороны
Неизвестно
с. Горицы
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