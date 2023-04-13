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Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кривяшов Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кривяшов Никита Матвеев

Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Матвеева

Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кривяшов Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривяшов Матвей Васильев

Смерть
Неизвестно
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