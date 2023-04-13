Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ольга Матвеева
Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кривяшов Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Кривяшов Матвей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно