Филимонов Елизар Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова (Шабалина) Ага...сия Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Петр Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Шабалина (Филимонова) Фекла Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Филимонова Анна Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Елка, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл