Филимонов Елизар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Елизар Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова (Шабалина) Ага...сия Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Петр Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Шабалина (Филимонова) Фекла Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Филимонова Анна Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Елка, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

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