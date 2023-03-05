Саломахин Евдокея Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Саломахин Степан Ефимович
Отец ребёнка: Саломахин Ефим Лукич
Рождение ребёнка
29.10.1844
Отец ребёнка: Саломахин Ефим Лукич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.12.1846
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Саломахин Ефим Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саломахин Ефим Лукич
Смерть
Неизвестно