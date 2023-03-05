Саломахин Евдокея Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахин Евдокея Макеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Саломахин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Саломахин Ефим Лукич

Рождение ребёнка
29.10.1844

Сын: Саломахин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Саломахин Ефим Лукич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.12.1846

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Саломахин Ефим Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломахин Ефим Лукич

Смерть
Неизвестно
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