Шабардина Злата Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабардина Злата Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2016

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016

Отец: Шабардин Иван

Мать: Шабардина Алена Сергеевна

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