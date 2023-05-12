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Шабардина Злата Ивановна
Шабардина Злата Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2016
Пол
Женский
Отец
Шабардин Иван
1978 г.р.
Мать
Шабардина (Алексеева) Алена Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016
Отец:
Шабардин Иван
Мать:
Шабардина Алена Сергеевна
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