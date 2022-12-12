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Бердников Мирон Ильич

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Место рождения

Заславская, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Заславская, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Бердников Александр Миронович

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна

Заславская, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Иван Миронович

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Валентина Мироновна

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Василий Миронович

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна

Смерть
Неизвестно
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