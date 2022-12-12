Бердников Мирон Ильич
Место рождения
Дата рождения17.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Бердников Александр Миронович
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Валентина Мироновна
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Василий Миронович
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Александровна
Смерть
Неизвестно