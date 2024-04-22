Васильев Фёдор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения13.02.1913 ст.
Дата смерти22.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913 ст.
Крещение
18.02.1913 ст.
Восприемники: Алексей Николаевич Васильев и крестьянская дочь девица Анастасия Ивановна Васильева.
Смерть
22.04.1915 ст.
Запись № 13 о смерти 22 апреля 1915 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Федора. Умер в 2 года от кори.
Похороны
24.04.1915 ст.