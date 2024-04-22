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Васильев Фёдор Гаврилович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.02.1913 ст.

Дата смерти

22.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1870 по 1872 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Косых-Васильева Елена Ильинична

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
18.02.1913 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Алексей Николаевич Васильев и крестьянская дочь девица Анастасия Ивановна Васильева.
Смерть
22.04.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 13 о смерти 22 апреля 1915 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Федора. Умер в 2 года от кори.
Похороны
24.04.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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