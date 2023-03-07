Бакулин Филипп (Филка) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1603
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1603
Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Бакулин Федор (Фетка) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Бакулин Фрол (Фролко) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646