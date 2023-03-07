Бакулин Филипп (Филка) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Филипп (Филка) Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1603

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1603

Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Бакулин Федор (Фетка) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Бакулин Фрол (Фролко) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646
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