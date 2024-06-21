Худина (Копнина) Наталья Николаевна 01.11.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Худина (Копнина) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1972

Отец: Копнин Николай Васильевич

Мать: Копнина (Агеева) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
24.11.1993

Сын: Худин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Худин Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
08.06.1998

Дочь: Щетинина (Худина) Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Худин Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
02.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худин Евгений Валерьевич

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

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