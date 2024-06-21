Худина (Копнина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1972
Рождение ребёнка
24.11.1993
Отец ребёнка: Худин Евгений Валерьевич
Рождение ребёнка
08.06.1998
Дочь: Щетинина (Худина) Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Худин Евгений Валерьевич
Рождение ребёнка
02.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худин Евгений Валерьевич
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область