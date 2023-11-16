Сертакова -- Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сертакова -- Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сертаков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сертаков Федор Петрович

Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сертаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сертакова Анна Петровна

Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сертакова Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сертаков Петр Даниилович

Смерть
Неизвестно
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