Сертакова -- Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сертаков Василий Петрович
Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сертакова Анна Петровна
Отец ребёнка: Сертаков Петр Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сертакова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно