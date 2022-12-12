Ирина Ерастовна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1766
Муж: Дмитрий Тимофеевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно