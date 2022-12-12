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Ирина Ерастовна

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Место рождения

Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.06.1766

Муж: Дмитрий Тимофеевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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