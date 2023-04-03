Захарьина (Струкова) Саломанида Сидорова
Место рожденияКурасовка, , ,
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Курасовка, , ,
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Васса Палитова
Отец ребёнка: Захарьин Палит
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Захарьин Палит
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Палитова
Отец ребёнка: Захарьин Палит
Смерть
Неизвестно