Захарьина (Струкова) Саломанида Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина (Струкова) Саломанида Сидорова

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Место рождения

Курасовка, , ,

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Курасовка, , ,
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Васса Палитова

Отец ребёнка: Захарьин Палит

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Захарьин Антон Палитов

Отец ребёнка: Захарьин Палит

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Палитова

Отец ребёнка: Захарьин Палит

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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