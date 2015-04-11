Орлова (Неронова) Клара Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Неронова) Клара Филимоновна

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.07.1932

Дата смерти

11.04.2015

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932

Отец: Неронов Филимон Дмитриевич

Мать: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович

Смерть
11.04.2015
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Причина смерти: Диабет

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