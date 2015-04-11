Орлова (Неронова) Клара Филимоновна
Место рождения
Дата рождения29.07.1932
Дата смерти11.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович
Смерть
11.04.2015
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Причина смерти: Диабет