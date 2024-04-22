Дронов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Дронов Григорий
Бракосочетание
13.11.1888
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Дронова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Дронова Акилина Севастьяновна
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Дронова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Дронова Акилина Севастьяновна
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Дронова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Дронова Акилина Севастьяновна
Смерть
Неизвестно