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Дронов Михаил Григорьевич

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Дронов Григорий

Мать: не указана

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.11.1888

Жена: Дронова Акилина Севастьяновна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Дронова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Дронова Акилина Севастьяновна

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Дронова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Дронова Акилина Севастьяновна

Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Дронова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Дронова Акилина Севастьяновна

Смерть
Неизвестно
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