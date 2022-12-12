Кучеренко (Никулина) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучеренко (Никулина) Валентина Ефимовна

Кучеренко (Никулина) Валентина Ефимовна

avatar

Место рождения

Кондауров

Дата рождения

06.10.1932

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Между 1928 и 1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1932

Отец: Никулин Ефим Петрович

Мать: Никулина Фёкла Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Кузьма Данилович

Рождение ребёнка
09.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Кузьма Данилович

Рождение ребёнка
01.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Кузьма Данилович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.04.1957

Сын: Кучеренко Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Кучеренко Кузьма Данилович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Кузьма Данилович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Кузьма Данилович

Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close