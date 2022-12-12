Кучеренко (Никулина) Валентина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.10.1932
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1932
Отец: Никулин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1950
Рождение ребёнка
09.07.1952
Рождение ребёнка
01.12.1954
Рождение ребёнка
05.04.1957
Сын: Кучеренко Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Кучеренко Кузьма Данилович
Рождение ребёнка
15.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2013