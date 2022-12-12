Сизов Федот Филиппов
Место рождения
Дата рождения02.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1823
Отец: Сизов Филипп Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Сизова Василиса Мануиловна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Сизова Василиса Мануиловна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Сизова Василиса Мануиловна
Смерть
Неизвестно