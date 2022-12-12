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Сизов Федот Филиппов

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1823

Отец: Сизов Филипп Веденеев

Мать: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Сизова Василиса Мануиловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Сизов Павел Федотович

Мать ребёнка: Сизова Василиса Мануиловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сизов Фёдор Федотович

Мать ребёнка: Сизова Василиса Мануиловна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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