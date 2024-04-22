Угрюмов Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения15.09.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1812 ст.
Отец: Угрюмов Иван Иванов
Бракосочетание
06.02.1838 ст.
Жена: Угрюмова Мавра Леонтьева
Рождение ребёнка
19.07.1845 ст.
Сын: Угрюмов Илья Никитин
Мать ребёнка: Угрюмова Мавра Леонтьева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Угрюмова Мавра Леонтьева
Смерть
Неизвестно