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Угрюмов Никита Иванов

Место рождения

Шемино

Дата рождения

15.09.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1812 ст.

Отец: Угрюмов Иван Иванов

Мать: Угрюмова Катерина Иванова

Бракосочетание
06.02.1838 ст.

Жена: Угрюмова Мавра Леонтьева

Рождение ребёнка
19.07.1845 ст.

Сын: Угрюмов Илья Никитин

Мать ребёнка: Угрюмова Мавра Леонтьева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Угрюмов Виктор Никитин

Мать ребёнка: Угрюмова Мавра Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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