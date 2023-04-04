Емельянчик Николай
Место рожденияBelarus
Дата рождения24.06.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Емельянчик Любовь
Belarus
Рождение ребёнка
19.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивацевичи, Беларусь
Рождение ребёнка
10.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивацевичи, Беларусь
Смерть
Неизвестно