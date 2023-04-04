Емельянчик Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянчик Николай

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Место рождения

Belarus

Дата рождения

24.06.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Емельянчик Любовь

Belarus
Рождение ребёнка
19.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивацевичи, Беларусь
Рождение ребёнка
10.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивацевичи, Беларусь
Смерть
Неизвестно
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