Рябев Прокопий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Рябев Михаил Сергеев
Мать: Рябева Федора Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Рябев Петр Прокопиев
Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Феврония Прокопиева
Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1768