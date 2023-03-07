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Рябев Прокопий Михайлов

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Место рождения

Белого Городища

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Рябев Михаил Сергеев

Мать: Рябева Федора Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Рябев Петр Прокопиев

Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Феврония Прокопиева

Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Рябев Филимон Прокопиев

Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Рябев Агафон Прокопиев

Мать ребёнка: Рябева Ирина (Орина) Клементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябева Ирина (Орина) Клементьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1768
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