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Баханова Анастасия Сергеевна
Баханова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.2017
Пол
Женский
Отец
Баханов Сергей Александрович
1983 г.р.
Мать
Баханова (Балсанова) Ирина Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2017
Отец:
Баханов Сергей Александрович
Мать:
Баханова Ирина Николаевна
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