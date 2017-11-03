Баханова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баханова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2017

Отец: Баханов Сергей Александрович

Мать: Баханова Ирина Николаевна

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