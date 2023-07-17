Мыслинский Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыслинский Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1880

Отец: Мыслинский Перт Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыслинский Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыслинский Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Мыслинская) Нина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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