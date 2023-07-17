Мыслинский Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1880
Отец: Мыслинский Перт Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыслинский Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыслинский Владимир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Мыслинская) Нина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно