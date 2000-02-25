Галушкин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1922
Дата смерти25.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1922
Бракосочетание
28.02.1946
Жена: скрыто настройками приватности
отделение №4 совхоза "Хоперский", Новониколаевский район, Волгоградская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1946
Дочь: Галушкина Лариса Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чигари, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.06.1948
Дочь: Пушкина Софья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.09.1949
Дочь: Галушкина Галина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2000
Волжский, город Волжский, Волгоградская область