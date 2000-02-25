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Галушкин Александр Александрович

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Место рождения

Челышевский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

08.07.1922

Дата смерти

25.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1922

Отец: Галушкин Александр Нестерович

Мать: Галушкина Ефросинья Захаровна

Челышевский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
28.02.1946

Жена: скрыто настройками приватности

отделение №4 совхоза "Хоперский", Новониколаевский район, Волгоградская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1946

Дочь: Галушкина Лариса Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чигари, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.06.1948

Дочь: Пушкина Софья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.09.1949

Дочь: Галушкина Галина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.2000
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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