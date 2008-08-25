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Коноплев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1930

Дата смерти

25.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1930

Отец: Коноплев Василий

Мать: Коноплева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
28.08.1957

Сын: Коноплев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна

деревня Вавилово Октябрьский район Крымская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушникова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна

Смерть
25.08.2008
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