Коноплев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1930
Дата смерти25.08.2008
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1930
Отец: Коноплев Василий
Рождение ребёнка
28.08.1957
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна
деревня Вавилово Октябрьский район Крымская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушникова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия Петровна
Смерть
25.08.2008