Григорьева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти12.07.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левтеров Константин Иорданович
Рождение ребёнка
20.12.1894
Дочь: Левтерова Варавара
Отец ребёнка: Левтеров Константин Иорданович
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Левтеров Димитрий
Отец ребёнка: Левтеров Константин Иорданович
Смерть
12.07.1920