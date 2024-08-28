Григорьева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.07.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1894 г.р.
1897 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левтеров Константин Иорданович

Рождение ребёнка
14.08.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левтеров Константин Иорданович

Рождение ребёнка
20.12.1894

Дочь: Левтерова Варавара

Отец ребёнка: Левтеров Константин Иорданович

Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Левтеров Димитрий

Отец ребёнка: Левтеров Константин Иорданович

Смерть
12.07.1920

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