Барсуков Василий Данилович
Место рожденияд. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно