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Барсуков Василий Данилович

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Место рождения

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Данила известно

Мать: Барсукова Анисья Ивановна

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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