Савин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1960

Отец: не указан

Мать: Савина Антонина Макаровна

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