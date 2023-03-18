Антонова Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1873 ст.
Дочь: Тихонова Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
22.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович
Крещён в Святопреображенском храме села Спас-Купля 23 сентября 1876 года
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Сын: Антонов Захарий Андреевич
Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
09.03.1885
Дочь: Антонова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Сын: Антонов Иродион Андреевич
Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович
Смерть
Неизвестно