Антонова Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Елена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1873 ст.

Дочь: Тихонова Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1876 ст.

Сын: Антонов Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Крещён в Святопреображенском храме села Спас-Купля 23 сентября 1876 года
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Сын: Антонов Захарий Андреевич

Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1885

Дочь: Антонова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Сын: Антонов Иродион Андреевич

Отец ребёнка: Антонов Андрей Антонович

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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