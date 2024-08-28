Штенцель Фридрих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штенцель (Най) Оттилия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гебель (Штенцель) Изольда
Мать ребёнка: Штенцель (Най) Оттилия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Штенцель Владимир
Мать ребёнка: Штенцель (Най) Оттилия
Смерть
Неизвестно