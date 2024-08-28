Штенцель Фридрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенцель Фридрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штенцель (Най) Оттилия

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гебель (Штенцель) Изольда

Мать ребёнка: Штенцель (Най) Оттилия

Рождение ребёнка
1933

Сын: Штенцель Владимир

Мать ребёнка: Штенцель (Най) Оттилия

Смерть
Неизвестно

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