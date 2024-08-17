Хржановская Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хржановская Вера Феликсовна
Отец ребёнка: Хржановский Феликс Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1873
Сын: Хржановский Николай Феликсович
Отец ребёнка: Хржановский Феликс Янович
Рождение ребёнка
25.01.1879
Сын: Хржановский Борис Феликсович
Отец ребёнка: Хржановский Феликс Янович
Смерть
Неизвестно