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Иван Никифорович
Иван Никифорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Дата смерти
1791
Пол
Мужской
Отец
Никифор Иванович
1748 г.р.
Мать
Марина Ивановна
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Никифор Иванович
Мать:
Марина Ивановна
Смерть
1791
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