Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Никифор Иванович

Мать: Марина Ивановна

Смерть
1791
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