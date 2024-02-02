Сапрыкин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.?

Сын: Сапрыкин Максим Егорович

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Вера Захаровна

Рождение ребёнка
09.01.?

Дочь: Харитонова Светлана Егоровна

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Захаровна

Рождение ребёнка
03.10.?

Дочь: Лопатина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Захаровна

Смерть
Неизвестно

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