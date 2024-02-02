Сапрыкин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.?
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапрыкина Вера Захаровна
Рождение ребёнка
09.01.?
Дочь: Харитонова Светлана Егоровна
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Захаровна
Рождение ребёнка
03.10.?
Дочь: Лопатина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Захаровна
Смерть
Неизвестно