Тупицын Фома Архипович
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1828 ст.
Отец: Тупицын Архип
Мать: не указана
записан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891 г.
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна
упоминается в 10 ревизии как сын брата главы семьи (№530) Луппа Архиповича Тупицына ЦГАКО Ф176 оп. 2 Д 1732 (л.638-339)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Тупицын Егор Фомич
Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Тупицын Пахом Фомич
Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
До 1857 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно