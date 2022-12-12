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Тупицын Фома Архипович

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Тупицын Архип

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
записан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891 г.
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Тупицын Павел Фомич(н)

Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как сын брата главы семьи (№530) Луппа Архиповича Тупицына ЦГАКО Ф176 оп. 2 Д 1732 (л.638-339)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Тупицын Егор Фомич

Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тупицын Пахом Фомич

Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
До 1857 ст.

Сын: Тупицын Григорий Фомич

Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Захаровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Пелагея Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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