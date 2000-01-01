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Марчук (Малышева) Ирина Александровна
Марчук (Малышева) Ирина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1988
Пол
Женский
Отец
Малышев Александр
1956 г.р.
Мать
Малышева (Павловская) Алла Тимофеевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1988
Отец:
Малышев Александр
Мать:
Малышева Алла Тимофеевна
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