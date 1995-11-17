(ИсмагиловаМуртазина) Бибимарьям Исрафиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(ИсмагиловаМуртазина) Бибимарьям Исрафиловна

(ИсмагиловаМуртазина) Бибимарьям Исрафиловна

Место рождения

с.Кичучатово Альметьевский р-н..

Дата рождения

09.04.1916

Дата смерти

17.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1916

Отец: Исрафим

Мать: Тажениса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртазин Назип Сафович

Рождение ребёнка
25.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Назип Сафович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Назип Сафович

Рождение ребёнка
15.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Назип Сафович

Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Назип Сафович

Рождение ребёнка
16.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Назип Сафович

Смерть
17.11.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.