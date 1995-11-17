(ИсмагиловаМуртазина) Бибимарьям Исрафиловна
Место рожденияс.Кичучатово Альметьевский р-н..
Дата рождения09.04.1916
Дата смерти17.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
15.08.1943
Рождение ребёнка
01.01.1948
Рождение ребёнка
16.06.1954
Смерть
17.11.1995