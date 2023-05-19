Ранюк Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти10.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ранюк Степан Федорович
Мать: Ранюк Анна Николаевна
Рождение ребёнка
19.12.1928
Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.02.1940
Дочь: Колесникова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна
Россия
Военная служба
1943
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ранюк Анна Игнатьевна
Смерть
10.03.1945
Похороны
Неизвестно
Любуское воеводство, Польша