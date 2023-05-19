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Ранюк Иван Степанович

Место рождения

Никулино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

10.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ранюк Степан Федорович

Мать: Ранюк Анна Николаевна

Никулино, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Ранюк Николай Иванович

Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ранюк Александр Иванович

Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.02.1940

Дочь: Колесникова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна

Россия
Военная служба
1943
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ранюк Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ранюк Анна Игнатьевна

Смерть
10.03.1945
Похороны
Неизвестно
Любуское воеводство, Польша
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