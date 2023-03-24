Сафиуллина Шамшерой Идрисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1958
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Аляутдинова Зулейха
Рождение ребёнка
24.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиуллин Равиль Нетфулович
Камкино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область