Сафиуллина Шамшерой Идрисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Шамшерой Идрисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1958

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аляутдинова Зулейха

Рождение ребёнка
24.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Равиль Нетфулович

Камкино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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