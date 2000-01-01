Осинкин Нестер Осипович
Место рождения(ранее д. Тарасово, Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Российской империи)
Дата рожденияМежду 1759 и 1760
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760
Отец: Осинкин Осип Васильевич
(ранее д. Тарасово, Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Российской империи)
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784
Сын: Осинкин Михаил Нестерович
Мать ребёнка: Осинкина Марина
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787
Мать ребёнка: Осинкина Марина
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791
Дочь: Параскева Нестеровна
Мать ребёнка: Осинкина Марина
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Дочь: Марья Нестеровна
Мать ребёнка: Осинкина Марина
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1796
Мать ребёнка: Осинкина Марина
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1829
Тарасово, Удмуртская Республика Россия