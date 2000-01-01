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Осинкин Нестер Осипович

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Место рождения

(ранее д. Тарасово, Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Российской империи)

Дата рождения

Между 1759 и 1760

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760

Отец: Осинкин Осип Васильевич

Мать: Осинкина Агафия Нефёдовна

(ранее д. Тарасово, Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Российской империи)
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784

Сын: Осинкин Михаил Нестерович

Мать ребёнка: Осинкина Марина

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787

Сын: Осинкин Тихон Нестерович

Мать ребёнка: Осинкина Марина

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791

Дочь: Параскева Нестеровна

Мать ребёнка: Осинкина Марина

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Дочь: Марья Нестеровна

Мать ребёнка: Осинкина Марина

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1796

Сын: Осинкин Яков Нестерович

Мать ребёнка: Осинкина Марина

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1829
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
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